游泳》怒轟孫楊不該參賽 81歲傳奇女泳將：是我就從背後踹他（影音）

英國泳將斯科特（右）不但不願和中國名將孫楊握手，還拒絕和他同台合影。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕繼澳洲霍爾頓（Mack Horton）後，英國斯科特（Duncan Scott）也不願和奪金的中國名將孫楊合影，讓孫楊直接失控在獎台飆罵。世界泳聯（FINA）日前雖對兩人祭出警告，不過話題仍持續延燒，越來越運動員站出來力挺英、澳選手，81歲的澳洲傳奇女泳將弗雷澤（Dawn Fraser）除了聲援兩位選手，甚至還直接開嗆認為根本就不該讓孫揚參賽。

前天登場的200公尺自由式決賽，由於立陶宛選手拉普塞斯（Danas Rapsys）違規，讓游出1分44秒93成績的孫楊取而代之獲金牌，不過稍後在頒獎台典禮，並列第3的英國泳將斯科特卻同樣拒絕和孫楊同台合影，讓孫楊氣得在台上失態飆罵對手是「輸家（Loser）」，而事後兩人也都因「不當行為」遭世界泳聯警告。

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英國泳將斯科特（右）拒絕和中國名將孫楊（左）合影，孫楊火大嗆人。（美聯社）

曾連三屆在奧運100公尺自由式奪金稱霸泳壇的傳奇澳洲女將弗雷澤，不但出聲力挺英、澳兩位選手，昨天在接受澳媒《The New Daily》更加入了撻伐孫楊的行列，怒轟根本不應該讓孫楊參加世界錦標賽，並批評他對在獎台上對英國選手斯科特抗議「有失風度」的反應。

「在孫楊是否使用禁藥的判決結果出來前，FINA根本就不該讓他參賽，如果最後他無罪（沒有使用禁藥），那他當然能回來就繼續游泳。」弗雷澤說道，「我完全支持霍爾頓和斯科特的抗議行動，這代表大家都希望能有一個『乾淨』的比賽環境，」

當知道孫楊在台上失態飆罵對手時，這位81歲的奧運100公尺自由式三冠女將則是忿忿不平的說：「如果我在那理（頒獎台上），我會直接從背後踹他（孫楊）！」。

Dawn Fraser has let rip on 'drug cheat' Sun Yang and shown her support for Mack Horton. #Swimming #Gwangju2019 #WorldChamps pic.twitter.com/woI72bYk43 — Sporting News Australia （@sportingnewsau） July 24, 2019

81歲澳洲傳奇女泳將弗雷澤聲援選手也加入撻伐孫楊的行列。（歐新社）

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