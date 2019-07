游泳》怒轟孫楊不該參賽 81歲傳奇女泳將：是我就從背後踹他（影音）

英國泳將斯科特(右)不但不願和中國名將孫楊握手,還拒絕和他同台合影。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕繼澳洲霍爾頓(Mack Horton)後,英國斯科特(Duncan Scott)也不願和奪金的中國名將孫楊合影,讓孫楊直接失控在獎台飆罵。世界泳聯(FINA)日前雖對兩人祭出警告,不過話題仍持續延燒,越來越運動員站出來力挺英、澳選手,81歲的澳洲傳奇女泳將弗雷澤(Dawn Fraser)除了聲援兩位選手,甚至還直接開嗆認為根本就不該讓孫揚參賽。

前天登場的200公尺自由式決賽,由於立陶宛選手拉普塞斯(Danas Rapsys)違規,讓游出1分44秒93成績的孫楊取而代之獲金牌,不過稍後在頒獎台典禮,並列第3的英國泳將斯科特卻同樣拒絕和孫楊同台合影,讓孫楊氣得在台上失態飆罵對手是「輸家(Loser)」,而事後兩人也都因「不當行為」遭世界泳聯警告。

請繼續往下閱讀...

英國泳將斯科特(右)拒絕和中國名將孫楊(左)合影,孫楊火大嗆人。(美聯社)

曾連三屆在奧運100公尺自由式奪金稱霸泳壇的傳奇澳洲女將弗雷澤,不但出聲力挺英、澳兩位選手,昨天在接受澳媒《The New Daily》更加入了撻伐孫楊的行列,怒轟根本不應該讓孫楊參加世界錦標賽,並批評他對在獎台上對英國選手斯科特抗議「有失風度」的反應。

「在孫楊是否使用禁藥的判決結果出來前,FINA根本就不該讓他參賽,如果最後他無罪(沒有使用禁藥),那他當然能回來就繼續游泳。」弗雷澤說道,「我完全支持霍爾頓和斯科特的抗議行動,這代表大家都希望能有一個『乾淨』的比賽環境,」

當知道孫楊在台上失態飆罵對手時,這位81歲的奧運100公尺自由式三冠女將則是忿忿不平的說:「如果我在那理(頒獎台上),我會直接從背後踹他(孫楊)!」。

Dawn Fraser has let rip on 'drug cheat' Sun Yang and shown her support for Mack Horton. #Swimming #Gwangju2019 #WorldChamps pic.twitter.com/woI72bYk43