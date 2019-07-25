籃球》始終等不到第四隊！ CBL確定破局

CBL確定破局。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕職業籃球大聯盟（CBL）今宣告破局！CBL最先設定7月15日大限，但最終裕隆、璞園和富邦都不參加；之後秘書長唐旭鴻仍表態不放棄，會積極爭取新的企業加入，湊滿4隊在今年開打，但最終仍宣告失敗，今年CBL確定不會開打。

以下為CBL中華職籃延期三點聲明

CBL職籃原規劃於 2019年11月登場，惟因運動產業條例獎勵政策未及落實，半數球團企業仍處觀望、暫不參與狀態，所以決定延期。7/24與張景森政委協同體育署開會後，訂出方向時程，特此向各界說明：

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一、 台灣籃球職業化為既定政策，政府持續推動。此點不會改變。

二、 運產條例第26-2條修正草案：最快可於108年10月，立法院三讀通過。將提供企業租稅減免達250%高度優惠，鼓勵更多關懷籃壇之企業共同投入，強化台灣籃運。

三、 為提升台灣籃球環境之整體發展，籃球職業化以屬地主義（主客場）為基礎。目前球隊企業規劃北部居多，期望推動地方政府及企業協調籌組新球隊，以新竹、台中、台南、高雄為發展核心，壯盛台灣籃球運動環境。

另期間SBL續辦賽事，持續籃壇耕耘，CBL樂見其成，更願全力協助。

CBL中華職籃大聯盟理事長

蔡易餘

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