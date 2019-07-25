日職》火腿9月舉辦「台灣日」 王柏融Q版海報曝光

日本火腿舉辦「RESPECT DAYS秋天大感謝祭」主題活動，宣傳海報上有王柏融。（取自火腿官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿將於9月6日到15日在主場札幌巨蛋展開「RESPECT DAYS秋天大感謝祭」系列主題週，其中9月14日確定為台灣日，這也是日本火腿近年首次舉辦台灣日。

火腿今天公開活動海報，邀請日本人氣插畫家師岡Tooru為王柏融、中田翔、大田泰示、清宮幸太郎、田中賢介等選手繪製了Q版海報，台灣日當天預料也會安排相關活動。

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在7月上旬因為外野手被撲接造成右肩挫傷的王柏融，目前已經返回日本展開復建，正在火腿隊位於千葉鎌谷的二軍基地進行調整，預計8月回歸。

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