中職Live》獅隊單局兩失誤、陳鏞基撞傷退場 統一 1：1 悍將

第三局
3下，張正偉被三振後，王正棠敲出一壘滾地安打，胡金龍選到保送上壘，一、二壘有跑者，林益全左外野飛球被接殺，二出局。高國輝投手前彈跳，瑞安接球候傳一壘，三出局。
3上，羅力再次投出三上三下，飆1K。
第二局
2下，一出局後陳凱倫敲出左外野二壘安打，李宗賢遭三振，方克偉打出深遠飛球，被右外野手張偉聖大範圍守備接殺出局，三出局。
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瑞安。（記者羅沛德攝）
2上，羅力投出三上三下並飆2K。
羅力。（記者羅沛德攝）
第一局
1下，張正偉敲出滾地球，林祖傑傳歪發生失誤讓打者上壘，王正棠犧牲觸擊護送跑者上二壘，一出局。胡金龍打出三壘滾地球，郭阜林傳歪造成失誤，陳鏞基在接球時與胡金龍相撞倒地不起，陳鏞基被換下場，由高國慶接替守一壘。林益全內野滾地球形成野手選擇帶有打點，一出局，一壘有人，統一1：1悍將。高國輝右外野飛球出局。
林益全野手選擇帶有打點。（記者羅沛德攝）
陳鏞基與胡金龍在一壘相撞，陳鏞基受傷退場。（記者羅沛德攝）
1上，羅國龍揮棒落空遭三振，楊家維選到四壞球保送，潘武雄站著不動被三振，羅力投球犯規，楊家維上二壘，陳鏞基選到保送上壘，蘇智傑敲出右外野方向安打帶有打點，陳鏞基在跑三壘時遭到觸殺，三出局，統一 1：0 悍將。
蘇智傑適時敲安。（記者羅沛德攝）
蘇智傑適時敲安。（記者羅沛德攝）
統一先發打線
羅國龍 , CF
楊家維 , 2B
潘武雄 , DH
陳鏞基 , 1B
蘇智傑 , LF
郭阜林 , 3B
林祖傑 , SS
郭峻偉 , C
張偉聖 , RF
先發投手：瑞安
悍將先發打線
張正偉 , RF
王正棠 , 2B
胡金龍 , DH
林益全 , 1B
高國輝 , LF
林哲瑄 , CF
陳凱倫 , 3B
李宗賢 , SS
方克偉 , C
先發投手：羅力