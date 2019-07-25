中職Live》獅隊單局兩失誤、陳鏞基撞傷退場 統一 1：1 悍將

第三局

3下，張正偉被三振後，王正棠敲出一壘滾地安打，胡金龍選到保送上壘，一、二壘有跑者，林益全左外野飛球被接殺，二出局。高國輝投手前彈跳，瑞安接球候傳一壘，三出局。

3上，羅力再次投出三上三下，飆1K。

第二局

2下，一出局後陳凱倫敲出左外野二壘安打，李宗賢遭三振，方克偉打出深遠飛球，被右外野手張偉聖大範圍守備接殺出局，三出局。

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瑞安。（記者羅沛德攝）

2上，羅力投出三上三下並飆2K。

羅力。（記者羅沛德攝）

第一局

1下，張正偉敲出滾地球，林祖傑傳歪發生失誤讓打者上壘，王正棠犧牲觸擊護送跑者上二壘，一出局。胡金龍打出三壘滾地球，郭阜林傳歪造成失誤，陳鏞基在接球時與胡金龍相撞倒地不起，陳鏞基被換下場，由高國慶接替守一壘。林益全內野滾地球形成野手選擇帶有打點，一出局，一壘有人，統一1：1悍將。高國輝右外野飛球出局。

林益全野手選擇帶有打點。（記者羅沛德攝）

陳鏞基與胡金龍在一壘相撞，陳鏞基受傷退場。（記者羅沛德攝）

1上，羅國龍揮棒落空遭三振，楊家維選到四壞球保送，潘武雄站著不動被三振，羅力投球犯規，楊家維上二壘，陳鏞基選到保送上壘，蘇智傑敲出右外野方向安打帶有打點，陳鏞基在跑三壘時遭到觸殺，三出局，統一 1：0 悍將。

蘇智傑適時敲安。（記者羅沛德攝）

蘇智傑適時敲安。（記者羅沛德攝）

統一先發打線

羅國龍 , CF

楊家維 , 2B

潘武雄 , DH

陳鏞基 , 1B

蘇智傑 , LF

郭阜林 , 3B

林祖傑 , SS

郭峻偉 , C

張偉聖 , RF

先發投手：瑞安

悍將先發打線

張正偉 , RF

王正棠 , 2B

胡金龍 , DH

林益全 , 1B

高國輝 , LF

林哲瑄 , CF

陳凱倫 , 3B

李宗賢 , SS

方克偉 , C

先發投手：羅力

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