NBA》湖人奪冠最後一塊拼圖？ 總管盼網羅這位「X因子」

伊古達拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人隊雖然在雷納德（Kawhi Leonard）爭奪戰當中失利，但他們依舊做出許多後續的補強行動，現在更有消息傳出，他們空出球員名單第15人的位置，為的就是迎來前勇士隊的冠軍搖擺人伊古達拉（Andre Iguodala）。

《Yahoo》報導透露，湖人隊的總管佩林卡（Rob Pelinka）空出一格球員名單，就是要網羅他所認為的「X因子」，《ESPN》記者Dave McMenamin在《SportsCenter》節目上透露，那個人就是伊古達拉。

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Dave McMenamin也在節目上談到，湖人對於他們追求雷納德的方式並不後悔，也對目前的陣容感到高興。湖人在休賽季得到了射手格林（Danny Green）以及卡森斯（DeMarcus Cousins），並把上個賽季效力湖人的一些球員留下來，目前也空出一格球員名單空間，如果伊古達拉被買斷的話，湖人將會去追求他。

灰熊隊日前透露他們無意買斷這位35歲老將，而是希望透過交易他來換取資產，但如果灰熊真的在季前就把伊古達拉給買斷，那麼希望競爭他的球隊就絕對不只有湖人隊，火箭隊以及快艇隊都曾傳出對伊古達拉有興趣。

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