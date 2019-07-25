滑冰賽爭議》體育署、外交部組專案小組 詳查協會是否違法隱瞞

體育署國際及兩岸運動組許秀玲說明亞洲花式滑冰國際賽主辦權爭議。（記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年亞洲國際花式滑冰經典賽無預警遭取消，體育署國際組組長許秀玲下午表示，我國滑冰協會這幾天的說法不斷改變，令署方難以了解實際狀況，教育部明將與外交部等相關單位召開跨部會會議，同時成立專案小組，調查協會是否有疏失或違法。

「署裡面訊息跟外界差不多，但基於我們的立場，不會去揣測滑冰協會是否隱蔽事實。」許秀玲坦承，對於滑冰協會祕書長吳奕德下午所說「隱形壓力」，前一天及今天上午跟他們討論時，都完全沒聽說這件事，如今她也相當意外，接下來將聯合外交部與法律專家，來詳查協會是否違法或刻意隱瞞，再做出懲處，「以署裡面立場，爭辦國際賽本來就是我們的權利，會跟滑冰協會尋求申覆舉辦賽事的可能，甚至要求他們親自去ISU（瑞士洛桑）一趟。」

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體育署長高俊雄今上午在高雄國訓中心回應，前晚與滑冰協會理事長洪調進談過，協會確實有環節沒對外講清楚，即5月曾向國際滑冰總會（ISU）提出希望讓賢之意，因此署方將視全案情節輕重，依職權對滑冰協會做出明快處置。

2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站原訂10月30日在台北舉辦，滑冰協會透露，本月23日被ISU通知取消台灣主辦權改由香港主辦，比賽地點移至中國東莞舉行。但ISU後來發布新聞稿，指出這是亞洲數個會員、包括我國滑冰協會在內於5月底表示，希望能在其他亞洲國家主辦，ISU才同意把主辦權轉交香港。

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