U12世界盃少棒賽將開打 寶可夢與12國代表隊相見歡

寶可夢與CT Girls一同熱舞。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］第五屆U-12世界盃棒球錦標賽將於明天起，在台南市亞太國際棒球訓練中心、善化棒球場及歸仁棒球場同步開打，包括台灣在內的12支國家代表隊今天下午齊聚一堂，本屆宣傳大使寶可夢也現身同歡，邀請全國民眾一同進場為各國小將們加油。

U12世界盃少棒賽舉辦迄今5屆，台灣均以地主隊身分出賽，並於第1屆奪下創始世界冠軍，第2至第4屆則居次，由美國隊取得三連霸，今年台灣隊與日本、古巴、捷克、南非、斐濟同為A組，明天下午的開幕戰將對上古巴，總教練李國強說，小將們的狀況都調整得相當不錯，團隊的氣氛也很好，教練團每天晚上都會確認選手的狀況後，再安排隔日比賽的陣容，他對選手們有信心；B組有美國、韓國、墨西哥、澳洲、委內瑞拉、義大利。

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為了迎接各國選手來台，市府今天下午在台南市立文化中心舉辦開賽記者會，由南市12所國小擔任友善學校接待各國代表隊，除安排崇明國小管樂團開場，6隻日本精靈寶可夢也現身與CT Girls一同熱舞，還與各國選手拍照合影。

台南市12所接待學校送給各國代表隊自製的加油小物，祝福旗開得勝。（記者劉婉君攝）

WBSC世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt揭曉今年的冠軍盃，並感謝中華棒協與台南市政府協助舉辦賽事。會中12所親善國小代表也獻上各校自製的加油小物給各隊，預祝旗開得勝。

本屆賽事自7月26日至8月4日舉行，休兵日為7月31日，共有9天賽程，除了台灣隊出賽的場次及冠軍戰售票外，其餘皆為免費入場。

台灣小將備戰狀況及團隊氣氛相當不錯，對比賽充滿信心。（記者劉婉君攝）



接待學校小朋友與各國選手擊掌加油。（記者劉婉君攝）

宣傳大使寶可夢受到各國小朋友歡迎。（記者劉婉君攝）

宣傳大使寶可夢受到各國小朋友歡迎。（記者劉婉君攝）

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