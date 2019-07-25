甲子園》保護國寶！4天熱投323球 佐佐木朗希冠軍戰休息

佐佐木朗希。（取自日本武士隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕夏季甲子園岩手縣地方決賽，大船渡高校今天對上傳統名校花卷東高校，不過大船渡監督選擇讓4天來已熱投323球的「令和怪物」佐佐木朗希休息，派出其他投手先發，最後2：12慘敗給花卷東，無緣相隔35年進軍甲子園，高三最後的夏天就這樣結束了。

朗希在21日的8強戰完投12局用了194球，休息2天後，昨天在4強賽又投了129球完封勝，4天內投了323球，大船渡的總教練國保陽平表示，由於天氣太熱（當地高溫32度），加上投球間隔太短，為了保護他不要受傷，決定不讓他投球。不少日本網友說，「教育」是高校棒球中重要的一環，認同監督替選手的未來著想的決定。

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花卷東高校的總教練則坦言，對手竟沒派出最強的王牌，讓他嚇了一跳。

佐佐木朗希賽後表示，雖然他覺得自己可以投，甚至還做好了要在比賽中上場的心理準備，不過因為是監督的決定，也沒有辦法，「最後即使輸了，但大家都很努力了，我為大家感到很自豪。」高三最後一年，他留下4場比賽投29局，防禦率僅0.62的成績，最快球速達到160公里。

大船渡今日先發的高三投手柴田貴弘，投6局失掉9分，賽後流下不甘心的淚水，「我毀了朗希他們的夢想，真的很抱歉，但是這陣子能夠一起打棒球的日子，真的很開心。」

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