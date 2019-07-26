日本賽8強戴資穎對決李文珊 今日賽事預告與轉播

戴資穎今將碰上華裔加拿大籍好手李文珊。（資料照，Badminton Photo提供）

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超級750系列日本羽球公開賽今進入8強賽，世界球后戴資穎預計將在早上9點對決世界排名14的華裔加拿大籍好手李文珊。兩人過去交手7次，小戴取得6勝1敗的優勢，最近一次交手則是在去年的全英公開賽，當時戴資穎以直落二勝出。球迷們一起打開電視幫小戴加油！

MLB例行賽持續進行，早上7點將上演「基襪大戰」，紅襪推出塞揚投手波瑟羅（Rick Porcello）先發，洋基則派出日籍強投田中將大主投。波瑟羅近5場先發平均失分高達5.4分，此役面對邪惡軍團的打線，他能否重整旗鼓並率隊取勝？而洋基昨天單場猛打賞、貢獻3打點的游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）今天要力拚延續火燙手感，幫助球隊拿下3連勝。

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U12世界盃少棒賽今在台南火熱開打，今年台灣隊與日本、古巴、捷克、南非與斐濟被分在A組，晚間6點30分，地主台灣隊將碰上古巴，球迷們一起為台灣小將們加油！

日職例行賽方面今將有2場轉播要帶給球迷，首先下午5點將由讀賣巨人碰上世仇阪神虎，巨人預計推出王牌菅野智之先發，阪神虎則派出左投高橋遙人主投。另一場則由日本火腿客場迎戰西武，鬥士軍團要尋求3連勝。

超級750系列日本羽球公開賽

09:00 8強戰 愛爾達體育3台

MLB

07:00 洋基＠紅襪 FOX體育、FOX體育3台、民視

U12世界盃少棒賽

10:00 日本vs.捷克



14:00 墨西哥vs.南韓



18:30 古巴vs.台灣



地點：亞太棒球訓練中心



轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:00 阪神@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:00 日本火腿@西武 FOX體育

瓊斯盃女籃

14:00 日本 vs. 南韓



16:00 紐西蘭 vs. 台灣白



18:00 台灣藍 vs.菲律賓



地點:新莊體育館



轉播:Yahoo TV

U12世界盃台灣隊今晚首戰古巴。（資料照，記者羅志朋攝）

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