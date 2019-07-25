瓊斯盃》白隊狂勝26分！ 國家一隊寫下史上最難堪紀錄

台灣白擊敗台灣藍拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕第41屆瓊斯盃女籃今上演「姊妹鬩牆」的戲碼，以世大運為主體的台灣白，給國家一隊台灣藍難堪，全場壓著老大姐痛擊，全場最多領先達32分，終場白隊85：59獲勝，瓊斯盃史上，台灣二隊首次擊敗一軍寫下紀錄，藍隊則吞下二連敗。

白隊上演大驚奇，賽後全隊開心地擁抱教練錢薇娟，並高呼「白隊!白隊!白隊」

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台灣藍被打得顏面無光。（記者陳志曲攝）

台灣白開賽就拉出18：4的猛攻，打得藍隊措手不及，上季WSBL超級新人陳薇安攻守俱佳，首節就攻下8分、2助攻和6籃板，三項數據皆高居全隊之冠，帶領白隊取得9分領先。

次節白隊加壓防守，單節僅失9分，期間還拉出一波11：0的猛攻，將分差擴大至25分以上，讓藍隊顏面無光。

下半場，白隊教練錢薇娟不斷在場邊大喊，「不要鬆懈！」射手羅蘋單節2投全中，進帳6分，助白隊持續擴大領先差距。

末節，白隊很快將分差拉大到30分以上，大勢底定。白隊全場三分球13投6中，命中率高達42.6%，陳薇安攻下19分、8籃板和13助攻，拿下「準大三元」，羅蘋和林蝶皆進帳12分，後衛陳孟欣也攻下11分。

台灣白黃鈴娟（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

台灣白林蝶（左）急停跳投。（記者陳志曲攝）

台灣白陳孟欣進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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