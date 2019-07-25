中職》擊倒天敵「除獅機」羅力 辰總點出關鍵因素

羅力單場失掉7分（3自責）吞敗。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅近兩戰慘遭完封、連18局未得分，今天又遭遇富邦悍將天敵「除獅機」羅力先發，看似勝算不大，結果獅隊打線奮起，羅力投5局失7分吞敗，最終就以8:1贏球中止4連敗。

截至今天賽前為止，本季羅力對獅對先發23局僅1責失，對戰防禦率0.39，幾乎完全壓制，此役踢到鐵板，首局就掉分，讓獅隊中止連18局沒得分乾旱期，4局上羅力被敲4安失2分，5局上再失4分，其中郭阜林轟3分砲，一棒底定戰局。

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獅隊先發投手瑞安6局失1分拿下勝投和單場MVP，他認為，郭阜林3分砲讓他能更輕鬆投下去，也是比賽勝負關鍵。

統一瑞安拿下單場MVP。（記者羅沛德攝）

去年郭阜林狂敲19轟，今僅是本季個人第4轟，打擊率不到2成，狀態低迷，他表示，這幾場擊球感覺不錯，即使沒有安打，至少擊成外野飛球，現在不會追求全壘打，希望擊球品質是好的。

此役擊倒天敵羅力，郭阜林透露，代總教練劉育辰有提醒打者，挑喜歡的球做攻擊，不要等球，要積極出棒；劉育辰則說，「有提醒打者選掉羅力的引誘球，也就是指叉球，是這場能突破羅力的關鍵。」

統一郭阜林五局上敲出三分全壘打。（記者羅沛德攝）

首局胡金龍擊出內野滾地球，守三壘的郭阜林暴傳一壘，一壘手陳鏞基躍起接球，不慎遭胡金龍撞傷左胸口提前退場，劉育辰透露，陳鏞基應無大礙，明星賽下場問題不大，但會向聯盟反應，退出超級雷射肩技術挑戰賽。

胡金龍跑壘時與陳鏞基相撞，造成陳鏞基受傷退場。（記者羅沛德攝）

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