MLB》深受健康問題所擾 洋基明星游擊手今宣布退休

杜洛威斯基今宣布退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年季初才以一年合約加盟洋基的明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）今透過球隊發表聲明、宣布將高掛釘鞋，他生涯曾入選五屆明星賽、獲得兩屆金手套、兩次銀棒獎，曾是一代游擊重砲的代表。

杜洛威斯基在2005年第一輪第7順位被洛磯選進，不久後便直達大聯盟，且在年度新人王票選中高居第二，僅次於釀酒人外野手布朗（Ryan Braun），那年他也是洛磯能打進世界大賽的功臣之一。效力洛磯10年期間，杜洛威斯基繳出0.299的打擊率、累績188轟。但杜洛威斯基在生涯前期便有健康疑慮，這幾年大大小小的傷勢不斷、數度進出傷兵名單，2015年季中他被交易至藍鳥，去年季末遭釋出。

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杜洛威斯基來到洋基後只出賽五場就因左小腿拉傷進入傷兵名單。他也特別感謝洋基當初願意給他機會：「我要感謝洋基球團與總管凱許曼讓我有機會穿上洋基制服、實現其中一個兒時夢想，我多麼希望我的健康狀況能讓我以另外一個方式結束這個章節。」

「從我有記憶以來，我的夢想就是穿上大聯盟制服在最高層級的舞台，為了我的隊友與球迷盡全力表現。」杜洛威斯基說道，「我將一直懷抱著感激之情，因為這是至高無上的榮譽。」

現在這位游擊手將帶著打擊率0.290、225轟的成績，結束13年的球涯，他在聲明最後說道：「雖然我要向大聯盟說再見了，但我不會離開最愛的棒球。」

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