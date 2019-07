游泳》國際泳總祭「孫楊條款」 英國蛙王不滿開嗆

世界游泳錦標賽,23日200公尺自由式決賽,中國選手孫楊(右)摘金,獲得銅牌的英國選手斯科特(左)拒絕和他合影,讓孫楊相當不滿。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行,由於中國名將孫楊曾陷「禁藥疑雲」,遭英國選手斯科特(Duncan Scott)拒絕合影,孫楊火大嗆人,引發軒然大波。如今,國際游泳總會將祭出罰則,若選手在頒獎台上作出歧視行為等,會遭受禁賽、沒收獎牌,但世界「蛙王」、英國選手皮提(Adam Peaty)對此不以為然。

孫楊在23日200公尺自由式決賽摘金,斯科特並列獲銅牌,賽後他仿效澳洲泳將霍爾頓(Mack Horton),拒絕上頒獎台和孫楊合影。孫楊當下火大,不但嗆人,還當面直說,「你是輸家、我是贏家。」事後孫楊和斯科特都受到國際泳總的「不當行為」警告。

世界「蛙王」佩蒂。(資料照,美聯社)

《韓聯社》報導,國際泳總訂出新規則,參賽選手在比賽過程中,應嚴格避免對官員、其他參賽者、觀眾等,有任何冒犯或不當行為。

澳聯社(AAP)指出,國際泳總新規明定,若運動員在頒獎台上發表「任何政治、宗教、歧視性的言語和行為」,可能會被禁賽、或失去獎牌。

皮提向《世界游泳雜誌》表示,這規定毫無意義,選手來這是為了游泳比賽,「運動員有言論自由的權利,當我們發現有問題、有作弊行為時,為何我們不能發聲?」他說,「這是言論自由,我認為任何人都不該因行使言論自由而遭受警告。在這項運動中任何使用禁藥的,就是我的禁忌。」

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt