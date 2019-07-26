游泳》國際泳總祭「孫楊條款」 英國蛙王不滿開嗆

世界游泳錦標賽，23日200公尺自由式決賽，中國選手孫楊（右）摘金，獲得銅牌的英國選手斯科特（左）拒絕和他合影，讓孫楊相當不滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行，由於中國名將孫楊曾陷「禁藥疑雲」，遭英國選手斯科特（Duncan Scott）拒絕合影，孫楊火大嗆人，引發軒然大波。如今，國際游泳總會將祭出罰則，若選手在頒獎台上作出歧視行為等，會遭受禁賽、沒收獎牌，但世界「蛙王」、英國選手皮提（Adam Peaty）對此不以為然。

孫楊在23日200公尺自由式決賽摘金，斯科特並列獲銅牌，賽後他仿效澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton），拒絕上頒獎台和孫楊合影。孫楊當下火大，不但嗆人，還當面直說，「你是輸家、我是贏家。」事後孫楊和斯科特都受到國際泳總的「不當行為」警告。

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世界「蛙王」佩蒂。（資料照，美聯社）

《韓聯社》報導，國際泳總訂出新規則，參賽選手在比賽過程中，應嚴格避免對官員、其他參賽者、觀眾等，有任何冒犯或不當行為。

澳聯社（AAP）指出，國際泳總新規明定，若運動員在頒獎台上發表「任何政治、宗教、歧視性的言語和行為」，可能會被禁賽、或失去獎牌。

皮提向《世界游泳雜誌》表示，這規定毫無意義，選手來這是為了游泳比賽，「運動員有言論自由的權利，當我們發現有問題、有作弊行為時，為何我們不能發聲？」他說，「這是言論自由，我認為任何人都不該因行使言論自由而遭受警告。在這項運動中任何使用禁藥的，就是我的禁忌。」

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony （Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start）. Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt — Nick Zaccardi （@nzaccardi） July 23, 2019

世界游泳錦標賽，23日200公尺自由式決賽，中國選手孫楊（左）摘金，獲得銅牌的英國選手斯科特（右）拒絕和他合影，讓孫楊相當不滿。（資料照，美聯社）

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