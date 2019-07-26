MLB》德葛隆7局好投鎖死教士 大都會完封對手

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯塞揚獎得主、現大都會王牌先發投手德葛隆（Jacob deGrom）今主投7局沒讓教士攻下任何分數，另外送出9次三振，靠著德葛隆和牛棚聯手壓制的表現下使大都會終場以4：0，主場與教士的3連戰取得2勝1負上風，德葛隆則拿下本季第6勝自責分率為2.86。

德葛隆今投7局0失分，飆9K拿下本季第6場勝投。（美聯社）

大都會在1局下半靠著拉莫斯（Wilson Ramos）的高飛犧牲打、佛雷澤（Todd Frazier）兩分打點二壘安打，以及康佛托（Michael Conforto）帶有1分打點的內野安打，在首局就攻下4分底定勝局，兩隊後續在計分板上掛了15個0，最終大都會就靠這4分拿下比賽勝利，目前戰績47勝55敗牌在國聯東區第4，晉級季後賽機會不大，且沒受到近期「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）的交易傳聞影響，依舊拿下比賽勝利。

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德葛隆今主投的7局當中，每一局都有三振演出，前中前兩局各有2次三振出現，唯一出現亂流的是在第6局，也是唯一讓對手攻上得點圈的機會，只可惜教士還是無法突破德葛隆的投球，8局出動的魯戈（Seth Lugo）投1局無失分並飆2K，9局上半終極者狄亞茲（Edwin Diaz）僅投一個人次就被馬查多（Manny Machado）擊出的球打中左腳腳趾受傷退場，接替投球任務的艾維蘭（Luis Avilan）投1局送出2次三振無失分守下比賽勝果。

狄亞茲（圖中）受傷退場。（今日美國）

今日大都會的佛雷澤繳出3打數2安打2保送外，還打回2分打點，教士的馬查多4打數擊出3安打的表現為全隊最佳，一壘守哈斯默（Eric Hosmer）則是4打數沒安打就算了還吞下3張老K，表現全場最悶。

佛雷澤擊出關鍵的兩分打點二壘安打。（美聯社）

馬查多4打數打出3支安打，是今天教士陣中少數表現亮眼的球員。（美聯社）

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