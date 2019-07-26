網球》屁孩行徑再添一樁！澳洲壞小子在喬帥T恤上塗鴉挑釁

基里奧斯再度槓上球王喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲24歲好手「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）爭議行為再添一樁，他日前在被穿著印有球王喬科維奇（Novak Djokovic）名字T恤的球迷要求簽名時，竟先在衣服上畫上一個大大的叉，隨後簽上自己的名字時更口出狂言、再次挑釁喬帥。

基里奧斯近日獲得亞特蘭大公開賽外卡資格，與美國選手保羅（Tommy Paul）搭檔參加男雙，不過比起場上的表現，「壞小子」再次因為場外的表現獲得關注，當一位穿著印有「NOVAK」白色衣服的球迷向基里奧斯要簽名時，他拿起簽字筆後沒有直接簽名，反而先在喬科維奇的名字打叉，潦草地簽下自己的名字後，再畫上一個大大的「X」，並對著鏡頭說：「這就是我對你和你的衣服的看法。」影片被上傳後也引來熱議，許多球迷都痛批基里奧斯這個行為十分幼稚。

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喬科維奇。（資料照，歐新社）

不僅如此，基里奧斯先前在五月接受廣播節目訪問時，更大談他看不起喬帥的地方：「我認為他自戀到已經是種病態了，他只是想被喜愛、想要像羅傑（費德爾，Roger Federer）一樣。」基里奧斯還表示，喬科維奇賽後的慶祝方式「讓人非常討厭」，並對自己兩次對戰球王皆拿下勝利感到十分驕傲。

Nick Kyrgios taking another shot at Novak Djokovic pic.twitter.com/OuhQpMOium — ESPN UK （@ESPNUK） 2019年7月25日

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