MLB》田中將大生涯最慘一役！單場噴12分創百年紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」四連戰在芬威球場進行，首戰洋基投手群崩盤，日籍投手田中將大僅投3.1局狂失12分，創下生涯最慘一役。洋基最後以3：19慘敗。紅襪此戰單場得到19分、狂敲23支安打，都是本季最多。

田中將大首局遇到亂流，紅襪柏格茲（Xander Bogaerts）揮出451英呎的大號三分彈，隨後紅襪靠3安打攻占滿壘，2出局後，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、貝茲（Mookie Betts）相繼揮出帶有2分打點的二壘安打，紅襪首局打了11個人次灌進7分。

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田中將大在第2、第3局沒有掉分，但第4局再度不穩，德弗斯（Rafael Devers）敲左外野陽春砲，紅襪先後靠安打、保送攻占一、二壘，查維斯（Michael Chavis）敲帶有1分打點的二壘安，莫爾蘭（Mitch Moreland）擊出2分打點二壘安，這也把田中將大打退場。

洋基日籍投手田中將大今天僅投3.1局狂失12分，創下生涯最慘一役。（今日美國）

洋基換左投塔普利（Stephen Tarpley）後援也無法止血，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲帶有1分打點的二壘安打，讓紅襪隊在第4局再進帳5分。

總計田中將大投3.1局用87球有54顆好球，被敲12安（包含2轟），失掉12分全是自責分，投出4次三振、3次保送，防禦率爆增至4.79，吞下本季第6敗。

根據《ESPN》指出，自責分從1912年開始正式計算後，田中將大單場掉12分是洋基史上第二多，也是洋基面對死對頭紅襪的對戰歷史中，單場失掉最多分數的投手；洋基史上掉最多自責分的投手是Carl Mays，他在1923年7月17日（美國時間）對印地安人掉了13分自責分。

洋基第二任投手塔普利丟1.2局失4分；洋基捕手羅邁（Austin Romine）客串投球，他投1局挨了里昂（Sandy Leon）兩分砲、柏格茲陽春彈，失掉3分。

紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）投6局失3分，獲本季第9勝。

洋基日籍投手田中將大今天僅投3.1局狂失12分，創下生涯最慘一役。（美聯社）

洋基日籍投手田中將大。（今日美國）

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