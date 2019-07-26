MLB》朗神開創國際球員新紀元 榮膺水手隊史成就獎

鈴木一朗。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕日籍傳奇名將鈴木一朗在3月21日東京海外賽後宣布引退，結束19年的大聯盟生涯，水手今天宣布將在9月15日於主場頒給他「隊史成就獎」殊榮。

45歲的鈴木一朗3月21日在東京巨蛋宣布退休，他在日、美棒壇留下4367支安打，並在大聯盟締造連10年至少200安等傳奇紀錄，他的大聯盟生涯從水手發跡，2001年就獲得新人王及美聯MVP肯定，2004年他則以單季262安，締造大聯盟紀錄。

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鈴木一朗在水手效力長達14年，保有隊史最多的2542安、7907打數、79支三壘安打、438次盜壘成功，製造5589個出局數，以及隊史最高的3成22生涯打擊率。

對於將頒給鈴木一朗隊史成就獎，水手執行長史坦頓（John Stanton）表示，「一朗自2001年來到大聯盟就是一名拓荒者，他開創了國際球員的新紀元，在他的職業生涯當中，每天都表現出只有偉人才具備的打擊技巧、熱情和準備工作，我們非常感謝他為水手和大聯盟所貢獻的一切。」

水手「隊史成就獎」創立於2016年，鈴木一朗成為水手第3位獲得這項殊榮的傳奇人物，前兩名分別是榮譽主席艾利斯（John Ellis）以及林肯（Howard Lincoln）。

水手將在9月14日至9月16日在主場與白襪進行三連戰，球團準備一系列向一朗致敬的活動，這也是一朗退休後首次的公開活動，15日賽前將頒發「隊史成就獎」。

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