MLB》高德史密特連四場開轟 紅雀橫掃海盜奪5連勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀強打高德史密特（Paul Goldschmidt）連續4場比賽皆有開轟的表現，也是生涯最長連續開轟的場次，紅雀另還靠著王寇頓（Kolten Wong）和佛勒（Dexter Fowler）的全壘打助拳，終場紅雀以6：3擊敗海盜，4連戰橫掃海盜外還收下近期的5連勝，海盜則是苦吞近期的5連敗。

高德史密特連4場開轟。（美聯社）

紅雀在第1局就靠著高飛犧牲打和適時安打攻下兩分，4局則是高德史密特和王寇頓雙雙開轟再下2成，5局佛勒的兩分砲替球隊錦上添花。海盜隊則是第3局的高飛犧牲打，以及6局馬堤（Starling Marte）帶有1分打點的二壘安打和莫蘭（Colin Moran）滾地球出局送回1分，最終紅雀以6：3拿下比賽勝利，目前戰績55勝47敗追上小熊的戰績並列國聯中區龍頭寶座，輸球的海盜則是46勝56敗在國聯中區敬陪末座。

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王寇頓今敲出一發陽春砲貢獻1分打點。（法新社）

佛勒今擊出1發兩分砲。（美聯社）

紅雀先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）主投6局被敲5安失3分，另送出5次三振拿下本季第7勝。海盜先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）主投5局被敲7安包括3發紅不讓，失6分其中5分是自責分，苦吞本季第9敗。

高德史密斯連4場比賽開轟的場次中，每場都各1轟，共賺進9分打點，年屆31歲的他，今年來到紅雀後繳出打擊率2成53、上壘率3成4、長打率4成54以及0.794的攻擊指數，另有22轟外加53打點的表現，表現中規中矩。

麥克拉斯6局失3分優質先發。（美聯社）

瑪斯古夫今投5局失6分吞敗。（美聯社）

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