MLB》薛哲傷癒歸隊首戰表現平平 國民遭洛磯逆轉

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國民王牌先發投手薛哲（Max Scherzer）傷癒歸隊後首戰面對近況低迷的洛磯，薛哲主投5局被敲4安失3分無關勝敗，K功了得的他這場依舊送出8張老K，國民教練團僅讓剛重回先發輪值的薛哲投86球，保護意味濃厚。9局上半洛磯從老將羅德尼（Fernando Rodney）手中得2分逆轉戰局，終場洛磯以8：7帶走勝利。

薛哲回歸先發首戰投5局失3分無關勝敗。（法新社）

兩隊前5局戰成3：3平手，6局上半洛磯靠著麥馬翰（Ryan McMahon）的兩分砲超前比數，接著國民於6、7兩個半局攻下4分反以2分超前，包括亞當斯（Matt Adams）的陽春砲，洛磯在8局和9局上半分別靠著墨菲（Daniel Murphy）及戴斯蒙（Ian Desmond）的各一發陽春砲追平比數，最後墨菲的滾地球出局打進比賽致勝分，最終洛磯以8：7拿下4連戰中唯一一場勝利，並終止對戰的3連敗。

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（影片來源：大聯盟官網）

國民先發投手薛哲主投5局被敲4安失3分無關勝敗，今年目前成績9勝5敗自責分率2.45，另有189次三振，依舊是國聯塞揚強力候選人，牛棚出發且放火的老將羅德尼投1局被敲2安失2分，包括1發陽春砲，被洛磯逆轉吞下本季第2敗。洛磯先發投手霍夫曼（Jeff Hoffman）投5局失3分無關勝敗，終結者戴維斯（Wade Davis）後援1局0失分飆3K成功關門，喜收本季第15次救援成功。

洛磯打線靠著麥馬翰今繳出3打數2安打3打點，包括一發2分砲，以及墨菲5打數3安打2打點，包括一發陽春砲的貢獻。國民則是倫登（Anthony Rendon）掃出一發3分砲的表現最佳。洛磯僅拿到近11場比賽的第2勝，戰績48勝55敗在國聯西區排名墊底。國民目前戰績55勝47敗則是排在國聯東區第2的位置，僅落後給龍頭勇士4.5場差。

羅德尼投1局失2分，被洛磯反超比數而吞下敗投。（美聯社）

戴維斯今後援1局飆出3次三張，收下本季第15次救援成功。（法新社）

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