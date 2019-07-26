MLB》39歲砲手克魯茲生涯首次三響砲！連4場開轟

（影片來源：大聯盟官網）



〔體育中心／綜合報導〕雙城39歲砲手克魯茲（Nelson Cruz）今天面對白襪的比賽中，單場敲三響砲灌進5分打點，連續4場開轟，這也是他15年職業生涯首度出現單場3轟。雙城最後以10：3贏球。

克魯茲首局就敲陽春彈，這一發全壘打的飛行距離有473英呎之遠，是Statcast自2015年啟用後，雙城隊史第二遠的全壘打。克魯茲第3局再轟兩分砲，第5局雙城凱普勒（Max Kepler）敲兩分彈後，克魯茲隨後又補上一發兩分砲，幫助雙城單局攻4分。

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6局上雙城沙諾（Miguel Sano）再敲兩分砲，波蘭柯（Jorge Polanco）敲帶有1分打點安打，雙城單局再添3分。最後就以10：3獲勝。



克魯茲單場三響砲。（法新社）

克魯茲全場5打數敲3安都是全壘打，灌進5分打點，本季全壘打數來到25支，賽後打擊率為0.278。克魯茲在大聯盟生涯拚戰15年，效力過釀酒人、遊騎兵、金鶯、水手、以及雙城，生涯累積385轟，有望挑戰400轟。

雙城先發貝里歐斯（Jose Berrios）投7局失3分2分自責，送出8次三振，獲得本季第9勝，賽後防禦率為2.94；白襪投手吉歐里多（Lucas Giolito）投5局失7分，吞本季第5敗，賽後防禦率升至3.52。

克魯茲單場三響砲。（美聯社）

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