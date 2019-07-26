中職》獅簽新洋投又有變數？ 領隊：還在等消息

獅隊鎖定的新洋投人選，是目前效力墨西哥聯盟的31歲左投杜布朗。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅原本本週有機會簽下具大聯盟資歷的新洋投，但領隊蘇泰安今天表示目前尚未底定，還在等待對方消息；獅隊之前尋覓的洋投人選遭到富邦悍將攔胡，如今恐怕又有變數。

蘇泰安在本周稍早曾透露，球團已找到具大聯盟資歷，且曾效力韓職的新洋投，最快25日可以定案。不過蘇泰安今受訪指出，雖然在22日已提出合約給對方，但至今仍未收到確定消息，「雖然目前還在可等待的期限，但如果對方一直未回覆，我們也會提出最後期限。」

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獅隊鎖定的新洋投人選，是目前效力墨西哥聯盟的31歲左投杜布朗（Felix Doubront），他是2013年世界大賽冠軍紅襪隊成員，之後效力過小熊、藍鳥和運動家，6年大聯盟生涯戰績31勝26敗，防禦率4.89。杜布朗去年效力韓職樂天巨人，戰績6勝9敗、防禦率4.92，還曾在去年3月30日和當時效力NC恐龍的王維中同場對決，但由王維中投6局失2分奪勝。

不過據了解，原本獅隊可望順利簽下杜布朗，但卻傳出他目前所屬墨西哥聯盟球隊不願放人，雙方仍在協調。獅隊今年尋覓洋投的過程有些波折，日前悍將宣布簽下33歲右投班華德（Travis Banwart），也曾是獅隊鎖定人選。

獅隊目前3名洋投是羅里奇、瑞安和亞力克，原本有些「危險」的瑞安，昨對悍將繳出6局失1分非責失分的優質內容，拿下本季第3勝。原本在牛棚的亞力克，則將在明星賽後第1或第2週拉進先發輪值。

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