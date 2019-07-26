MLB》王維中救火不成挨滿貫砲 運動家不敵遊騎兵

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天在主場迎戰遊騎兵，台灣左投王維中在第6局登板後援，但他未能解決失分危機，反讓對手敲滿貫砲，王維中總計後援1.2局失3分，賽後防禦率升至2.66。運動家終場以3：11輸球。

運動家首局靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）2分打點安打、戴維斯（Khris Davis）高飛犧牲打，單局得到3分。而遊騎兵5局上反攻，迪謝茲（Delino DeShields）1分打點安打、山塔納（Danny Santana）2分打點二壘安追平比數，安祖斯（Elvis Andrus）敲高飛犧牲打，潘斯（Hunter Pence）敲安再得1分，遊騎兵單局攻5分逆轉。

請繼續往下閱讀...

王維中挨滿貫砲。（今日美國）

6局上運動家換崔維諾（Lou Trivino），但他控球不穩，遊騎兵靠觸身球、保送、以及安打，攻占滿壘。1出局後，運動家換王維中後援，他先被秋信守敲1分打點安打，接著遭下棒山塔納敲生涯首支滿貫砲，遊騎兵單局再拿5分。

王維中續投第7局，遊騎兵歐多（Rougned Odor）敲安、佛西瑟選到保送，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）敲帶有1分打點安打。王維中及時穩定，讓迪謝茲敲內野飛球遭接殺，再讓費德羅魏茲（Tim Federowicz）敲雙殺打，結束這個半局。

王維中此戰投1.2局用32球，有21顆好球，被敲4安包含1轟，投出1次保送，失掉3分都是自責，賽後防禦率升至2.66。

運動家先發B.安德森（Brett Anderson）投4.2局失5分，吞本季第6敗；遊騎兵先發胡拉多（Ariel Jurado）投7局失3分，獲本季第6勝。

山塔納敲生涯首支滿貫砲。（美聯社）

王維中挨滿貫砲。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法