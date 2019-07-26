MLB》全壘打滿天飛！連三天出現三響砲史上頭一遭

坎諾（左起）、德容、克魯茲分別在這三天擊出單場三響砲。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前處於一個全壘打滿天飛的時代，許多稀有記錄也會因此而誕生，今天雙城老將克魯茲（Nelson Cruz）擊出三響砲後，也正式締造了大聯盟史上頭一次連續三天都有打者單場擊出三轟的紀錄。

大都會明星二壘手坎諾（Robinson Cano）在前天面對教士的比賽中，創下個人首度單場三響砲的紀錄；昨天則輪到紅雀隊游擊手德容（Paul DeJong），他在與海盜的打擊戰中也貢獻三轟；而在稍早的比賽中，雙城重砲克魯茲也以39歲的高齡之姿、生涯首度達標，最遠一轟還達473英呎，三位打者也正式將自己寫進歷史新猷。

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大聯盟之前則曾兩度出現過兩天內有三場三響砲的紀錄，分別是1997年4月25日的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、威廉斯（Matt Williams） 、以及4月26日的阿洛馬（Roberto Alomar）；還有2002年8月9日的布恩（Aaron Boone）、8月10日的利伯索爾（Mike Lieberthal）與索沙（Sammy Sosa）。不過連續三天出現三響砲是頭一遭。

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