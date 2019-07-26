晴時多雲

MLB》全壘打滿天飛！連三天出現三響砲史上頭一遭

2019/07/26 12:08

坎諾（左起）、德容、克魯茲分別在這三天擊出單場三響砲。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前處於一個全壘打滿天飛的時代，許多稀有記錄也會因此而誕生，今天雙城老將克魯茲（Nelson Cruz）擊出三響砲後，也正式締造了大聯盟史上頭一次連續三天都有打者單場擊出三轟的紀錄。

大都會明星二壘手坎諾（Robinson Cano）在前天面對教士的比賽中，創下個人首度單場三響砲的紀錄；昨天則輪到紅雀隊游擊手德容（Paul DeJong），他在與海盜的打擊戰中也貢獻三轟；而在稍早的比賽中，雙城重砲克魯茲也以39歲的高齡之姿、生涯首度達標，最遠一轟還達473英呎，三位打者也正式將自己寫進歷史新猷。

大聯盟之前則曾兩度出現過兩天內有三場三響砲的紀錄，分別是1997年4月25日的小葛瑞菲Ken Griffey Jr.、威廉斯Matt Williams 、以及4月26日的阿洛馬Roberto Alomar；還有2002年8月9日的布恩（Aaron Boone）、8月10日的利伯索爾（Mike Lieberthal）與索沙（Sammy Sosa）。不過連續三天出現三響砲是頭一遭。




想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.