日本賽》生涯二度勝戴資穎 27歲李文珊透露贏球關鍵

加拿大華裔好手李文珊首度打進超級750系列的四強戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列日本公開賽8強戰，世界排名14的加拿大華裔好手李文珊鏖戰3局，以21：15、15：21、22：20擊敗世界球后戴資穎，這是她生涯首度闖進超級750系列的四強戰。



《BWF》官網報導，李文珊拿自己在2015年蘇迪曼盃擊敗西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），和這場擊敗戴資穎的戰果相提並論。此外，這是李文珊生涯二度擊敗戴資穎，前一次贏球已經是2014年3月的全英賽，李文珊也中止對戰小戴的6連敗。

請繼續往下閱讀...

打敗戴資穎闖進日本賽四強，讓李文珊相當高興，「這是我第一次闖進超級750系列的四強，意義重大，我總是能打到八強，但就卡住了。這次能打進四強，真的很高興，對我來說是巨大的一步。我能看見自己在比賽中的進步，要持續下去，這場勝利會幫助我增強信心。」

「今天我確保自己的攻擊能打到更後面，讓對手跑遍整個球場。」李文珊說，「我開賽表現很好，她花了點時間才習慣我的攻擊。我一直在練習自己的擊球質量，今天這場比賽給她很大的壓力，我想她沒有預料到這點，這導致她出現很多非受迫性失誤。」

李文珊說，這場贏球關鍵就是保持關注，「過去的對戰中，自己很多擊球給了她優勢，而這場她的攻擊更難得分了。」

這是李文珊連4場參加巡迴賽，而且她沒有帶物理治療師，接下來還要參加泛美運動會、世錦賽，但李文珊認為自己身體狀況能保持下去。

世界球后戴資穎在日本賽八強止步。（法新社）

加拿大華裔好手李文珊首度打進超級750系列的四強戰。（法新社）

世界球后戴資穎在日本賽八強止步。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法