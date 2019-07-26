中職》桃猿再簽兩新人 張喜凱、楊瑞承雙星入團

投手張喜凱。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊與季中選秀第五及第七輪的新人達成加盟共識，投手張喜凱、內野手楊瑞承的新人合約都已談妥。張喜凱的簽約金是180萬元，楊瑞承的簽約金則是85萬元。

Lamigo桃猿表示，球團在第五輪指名來自於文化大學的右投手張喜凱，他出生於1998年10月29日，身高180公分，體重70公斤。球團提供張喜凱簽約金180萬元、一軍月薪7萬元附帶60萬元的激勵獎金。張喜凱在高三帶領北科附工勇奪隊史第一座木棒聯冠軍，下勾投球的他在文化大學磨練，決定挑戰職棒，如今美夢成真。

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Lamigo桃猿說，右投左打的楊瑞承出生於1993年10月4日，身高180公分，體重90公斤。他以簽約金85萬元、一軍月薪7萬元的條件加盟。這位來自台中市成棒的強打星也曾拿下2012年台灣青棒菁英大賽打撃奬，如今挑戰職棒，希望能發揮自豪的攻擊優勢，站穩一軍。

Lamigo桃猿表示，兩位一投一打的閃亮新星都將在明星賽後辦理入團相關程序，期待披上桃猿戰袍，投入訓練，成為桃猿男兒。

內野手楊瑞承。（資料照，記者林正堃攝）

投手張喜凱。（資料照，記者陳志曲攝）

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