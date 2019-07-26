U12世界盃》陳冠宇投教之子先發 日本隊開幕戰大勝21分

川越昂太郎為羅德投手教練川越英隆之子。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃上午主球場日本首戰，提前4局以21：0扣倒捷克，監督仁志敏久表示，全部球員都有上場，得分、盜壘也做得很好，這是個好的開始。

仁志敏久從2014年起擔任日本隊U12監督，今年第三度來台灣參加U12世界盃。他說，這次球員很全面，較過去2屆更有安心感，很多投手可以投出強勁的球，也很好調度。

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這次日本隊組合跟往年有所不同，先請全國各地球員寄影片給日本隊，經由篩選後，通過第一階段小朋友再到測試會，實際讓教練觀察，選出18位菁英。仁志監督表示，這次針對U12世界盃的首次作法，幫助他們挑出素質更好的球員。

今擔綱日本隊開幕戰先發投手川越昂太郎有個職棒老爸，為羅德現任投手教練川越英隆，球員生涯在歐力士、羅德投13年，累計54勝76敗，防禦率4.10。仁志監督認為，川越英隆比較像技巧型投手，昂太郎則是力量型投手。

川越昂太郎直言爸爸是他的偶像，未來不僅希望能超越爸爸上看150公里的速球，目標更擺在大谷翔平的165公里紀錄。由於老爸執教陳冠宇，昂太郎也說對他很有印象，認為陳的直球有魅力，笑容很迷人。

日本隊球迷在看台上應援。（記者龔乃玠攝）

台南市氣溫上看33度，日本隊球員用冰塊敷額頭消暑。

日本隊監督仁志敏久。（記者龔乃玠攝）

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