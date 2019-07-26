網球》佩服小威能平衡家庭與網球 李娜：我就做不到

李娜（左）對小威能在家庭與網球取得平衡感到佩服。（資料照，美聯社、路透社）

〔體育中心／綜合報導〕中國名將李娜先前正式進入網球名人堂，近日她接受美國CNN有線電視網的專訪，暢聊甫落幕的溫布頓網球公開賽，她除誇讚年輕女將們的潛力，談及小威廉絲更表示，非常佩服前球后能在家庭與網球間取得平衡。

李娜在訪問時談道，今年在溫布頓看了許多年輕選手的比賽，對美國15歲天才少女葛芙（Cori Gauff）印象深刻，「我喜歡她的攻擊模式，而且她的心理素質非常強大。」李娜並表示，若葛芙能持續保持強壯、並對勝利抱持渴望，「三、四年以內就有機會拿下大滿貫金盃。」

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記者麥法蘭（Christina Macfarlane）隨即提及另外一位亞洲女將大坂直美，李娜則表示大坂直美讓她想到老對手小威廉絲，「在場上總是非常冷靜、從臉上讀不出太多的資訊。」同時，身為前輩的李娜也表示非常了解世界第一的壓力，有信心大坂直美很快就能找回過往狀態。

最後在訪談中，李娜談及了小威當母親後重回賽場的難度，「每個人都知道她有多麼強大，尤其是在生完孩子後還能歸，有時後我都會看她的比賽心想：『她到底是如何在家庭與網球間取得平衡的？』像我就做不到。」李娜生涯曾與這位前世界球後交手13次，她僅從小威手上拿到兩勝。

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