MiLB》林子偉火燙連3場敲安 胡智為3局無失分奪中繼點

林子偉。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕小聯盟賽事今有5名台灣球員出賽，效力紅襪的林子偉單場4打數1安打，連3場敲安，近3場打擊率高達5成。在印地安人2A打拚的胡智為，中繼3局飆6K無失分，奪下本季2A首場中繼成功。

紅襪3A今對上光芒3A，林子偉擔任第6棒游擊手，2局上首打席遭到三振，4局上擊出中外野飛球出局，林子偉在第6局敲出左外野安打，連續3場敲安，8局上最後打席遭到三振，紅襪3A靠著Chris Owings的3分砲，再加上Kyle Hart6局失1分的優質好投，終場以3：1贏球。

請繼續往下閱讀...

林子偉此役4打數1安打，另外吞下2次三振，2次守備機會無失誤，打擊率略降至2成60。

印地安人2A台灣投手胡智為，今天在與洛磯3A一役中，6局下接替投球，中繼3局只被敲出2支安打無失分，另外投出3次保送和6次三振，中止連2場失分，防禦率降至3.00，球隊終場以6：2贏球，他也收下本季2A的首場中繼成功。

胡智為。（資料照，美聯社）





印地安人3A張育成今擔任先發第5棒二壘手，面對洋基3A，張育成5打數1安打，回來得到1分，打擊率略降至2成59。

在響尾蛇1A奮鬥的台灣投手林凱威，今天對上馬林魚1A，9局下連飆3K關門成功，守住球隊2分領先，收下本季第5場救援成功。巨人台灣捕手張進德則在新人聯盟展開復健賽，4打數都繳白卷，吞下1次三振，打擊率僅有1成67。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法