足球》拉姆西離隊沒問題！ 兵工廠找來塞巴尤斯補中場缺

效力皇馬的塞巴尤斯下賽季將以租借形式加盟兵工廠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超豪門兵工廠宣佈以租借的形式從皇家馬德里找來塞巴尤斯（Dani Ceballos），租期為一年，「槍手」搶下這名新科U21歐洲盃冠軍的西班牙主力中場，擠下原本也對塞巴尤斯有著相當大興趣的死對頭熱刺，兵工廠主帥艾美力（Unai Emery）對於這名22歲好手的加入表示非常興奮。

上賽季結束時陣中主力中場，來自威爾斯的拉姆西（Aaron Ramsey）離開效力11個賽季的兵工廠，選擇加盟義甲的「斑馬軍團」祖文特斯，因此兵工廠希望在拉姆西離去後中場的缺就靠塞巴尤斯，這位足壇新星來頂上。

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兵工廠的拉姆西上賽季結束後選擇加入祖文特斯。（資料照，歐新社）

「我們對於塞巴尤斯的加盟感到很興奮！」艾美力表示：「他是一個相當有天份的球員，具備技巧、創造力，以及在處理球方面相當精確。」

塞巴尤斯下賽季將穿上兵工廠8號球衣，就是拉姆西離去後所留下的背號。塞巴尤斯2017年從皇家貝提斯轉隊到皇家馬德里，上賽季替皇馬在西甲出賽23場攻進3球，歐冠則是出賽過3次。此外今夏U21歐洲國家盃替西班牙出征拿下近5屆賽事的第3座冠軍，個人攻進2球入選該賽事最佳11人陣容。

塞巴尤斯幫助西班牙U21拿下2019歐洲國家盃冠軍。（資料照，路透社）

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