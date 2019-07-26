桌球》「神童」林昀儒不習慣受矚目 要讓自己變更強

台灣桌球17歲好手林昀儒。（記者張嘉明攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台塑王詹樣公益信託贊助的17歲台灣桌球小將林昀儒，挾著T2鑽石聯賽馬來西亞站男單冠軍，今日在南湖高中暢談奪冠歷程，面對外界高度矚目，小林坦言不愛這種感覺，會積極調適壓力並把自己變得更強。

林昀儒在T2鑽石賽打敗日本名將水谷隼、里約奧運金牌馬龍，接著準決賽直落4橫掃香港好手黃鎮廷，決賽又扳倒南京青奧金牌樊振東，震驚國際桌壇。

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值得一提的是，林昀儒起初看到籤表確定會遇到「超級大滿貫」得主馬龍，他心想可能隔天就能去逛街、玩耍，想不到能上演逆轉秀獲勝，倘若未來兩人再度狹路相逢，小林笑說，「那麼我贏球機會可能從2％變成1％。」

世界排名16的林昀儒8月17日才滿18歲，本季共奪3座男單冠軍，並與「台灣一姊」鄭怡靜攜手3度於混雙奪冠，被視為我明年東京奧運的重點選手，但他不太喜歡備受矚目的感覺，「我覺得這樣背負的壓力更大，但我更怕無法贏球，所以會努力克服壓力並把自己變得更強。」

林昀儒預計8月18日再度出征國際賽，參與世界系列賽之一的捷克公開賽，他在2017年奪該賽事21歲組男單亞軍，以及公開組男單8強，寫下驚奇之旅，當時世界排名208大幅躍升至103名，如今實力不可同日耳語。

林昀儒26日接受媒體聯防談奪冠心得。（記者張嘉明攝）

台灣桌球17歲好手林昀儒。（記者張嘉明攝）

台灣桌球17歲好手林昀儒。（記者張嘉明攝）

台灣桌球17歲好手林昀儒。（記者張嘉明攝）



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