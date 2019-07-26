MLB》拉米瑞茲致勝轟 印地安人延長賽氣走皇家（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人作客皇家主場系列賽首戰，兩隊戰成3：3平手進入延長賽，印地安人靠著14局拉米瑞茲（Jose Ramirez）的陽春彈突破僵局，終場印地安人以5：4擊敗皇家拿下近期的2連勝，狀況火燙的「笑臉人」還奪下近12場比賽中的第10場勝利。

拉米瑞茲14局敲出突破僵局的陽春彈。（法新社）

印地安人靠著林多（Francisco Lindor）首局首打席首球開轟，以及6局奇普尼斯（Jason Kipnis）關鍵安打和利用皇家二壘手梅瑞菲德（Whit Merrifield）的失誤一共攻下3分。皇家則是靠著多齊爾（Hunter Dozier）的兩分砲以及梅瑞菲德的滿壘觸身球攻下3分。

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林多（圖右）敲出首局首打席全壘打，替球隊先馳得點。（美聯社）

延長直到第14局，先是拉米瑞茲扛出中外野方向的陽春砲突破平手僵局，接著包爾斯（Jake Bauers）補上適時安打帶有1分打點，14局下半皇家僅靠著索勒（Jorge Soler）的高飛犧牲打追回1分，最終印地安人以5：4摘下勝果，目前戰績60勝42敗僅落後給美聯中區龍頭雙城2場差，皇家則是39勝65敗排名美聯中區第4。

印地安人三壘手拉米瑞茲全場擊出3支安打和1個保送，包括1發超前比分的陽春全壘打，攻下1分打點和跑回2分，開路先鋒游擊手林多單場8打數3安打1分打點，包括首局首打席全壘打，二壘手奇普尼斯繳出5支3的成績單，另選到2保送外帶1打點1得分。

皇家三壘手多齊爾全場雖僅敲1安，但就是1發兩分砲，這是他本季第16轟，另外戈登（Alex Gordon）和史達林（Bubba Starling）也各繳出單場3安猛打賞的表現。

多齊爾今貢獻一發兩分砲。（美聯社）

印地安人先發投手普魯柯（Adam Plutko）主投5.1局被敲7安失3分無關勝敗，古迪（Nick Goody）牛棚出發投2局0失分拿下本季第2勝，後援1局無失分的柯爾（A.J. Cole）成功關門拿下本季首次救援成功。

普魯柯投5.1局失3分無關勝敗。（法新社）

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