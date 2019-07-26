游泳》被恩師拿來與孫楊比較 兩屆奧運金牌得主：我比他乾淨多了

孫楊的教練科特瑞爾將哈克特與孫楊拿來比較，引發前弟子不滿。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國泳將孫楊在世錦賽的事件愈演愈烈，多位泳壇名將都跳出來聲援不願與其合影而遭辱罵的英國選手斯科特（Duncan Scott），除先前的澳洲傳奇女泳將弗雷澤（Dawn Fraser）外，今日另一澳洲名將哈克特（Grant Hackett）因前教練把自己與孫揚相提並論，也大力反擊稱：「我比孫楊乾淨多了」。

孫楊的外籍教練科特瑞爾（Denis Cotterell）曾在澳洲國家隊執教超過30年，他在接受《澳洲人報》訪問時稱他絕對不會與一名使用禁藥的球員共事，「如果你們認為我會這麼做，對我來說是種羞辱。」科特瑞爾並稱孫楊與前弟子哈克特「一樣乾淨」。

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今年39歲的哈克特是前澳洲國家隊隊長，曾於2000年雪梨奧運與2004年雅典奧運連霸男子1500公尺自由式金牌，是澳洲泳壇的傳奇人物。他在得知恩師將自己與孫楊比較後十分不滿，「我可以說我比孫楊乾淨多了嗎？因為我的藥檢從來沒有問題。」哈克特表示，「我曾經在世錦賽期間三年就進行五次藥檢，但我從來沒有類似的問題。我的紀錄和孫楊非常、非常不一樣。」

哈克特表示他對科特瑞爾非常尊敬，也知道恩師非常反對禁藥的使用，但對於自己被拿來與孫楊比較，還是感到相當無奈，「我絕對不會把自己與任何和禁藥相關的選手做直接的比較。」

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