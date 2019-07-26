日本賽》山口茜擊敗辛度晉級4強 戴資穎失去球后！

山口茜。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的日本好手山口茜，今日在超級750系列日本羽球公開賽女單8強，以21：18、21：15擊敗世界排名第5的印度名將辛度，小茜取得對戰2連勝、4強門票，也確定在下週擠下戴資穎，重返球后寶座。

山口茜是目前女單名將中唯一有機會挑戰球后寶座的選手，昨以以21：15、21：14力克中國陳曉欣，今日面對辛度即使過去對戰以5勝10敗居劣勢，但小茜前一站印尼公開賽決賽女單決賽以直落二收拾辛度，這次乘勝追擊再度擊敗里約奧運女單銀牌辛度，繼2016年再度躋身日本賽4強。

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山口茜本週積分9萬2130分、戴資穎為9萬2625分，兩人差距495分，但小戴今提前於8強中箭落馬，下週積分不會有任何變動，山口茜晉級4強後，下週積分確定至少增加700分，因此她將繼去年4月中旬，再度成為世界球后。

戴資穎在2016年12月1日首度成為羽壇球后，至今在位總週數137週，成為史上女單之最，如今即使「小戴障礙」無法繼續堆高，接下來也不會參加下週登場的超級500系列泰國公開賽，她將回台灣繼續閉關訓練，迎接8月19日世界錦標賽，屆時將尋求生涯首座世錦賽冠軍。

戴資穎。（法新社）

世界球后戴資穎在日本賽八強止步。（Badminton Photo提供）

世界球后戴資穎在日本賽八強止步。（Badminton Photo提供）

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