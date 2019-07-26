跆協公布錄音檔澄清 批趙安華為「海蟑螂」、「體育界張淑晶」

全國跆拳道協會召開記者會澄清。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會第12屆監事趙安華近期緊咬跆協弊案，今跆協理事長吳兩平親自召開記者會澄清，並公布會議錄音檔，直言「趙安華之前覬覦秘書長一職，才惡意中傷協會。」

跆協記者會以「海蟑螂」、「體育界張淑晶」，批評趙安華從網協轉戰跆協，猶如腳尾飯翻版。

請繼續往下閱讀...

記者會針對多項指控進行澄清。2018年第11屆世界跆拳道品是錦標賽，超過500萬未經過的補助高達19筆乙案。跆協回應，此三大賽都經過會計師簽核，均已向體育署、台北市、桃園市政府體育局核銷，且確認無誤。

日前招趙安華指控，吳兩平在國家隊出國比賽期間，讓兩個兒子吳宇泰和吳宇豐輪流擔任領隊和翻譯，並且帶妻子隨行，猶如「家庭旅遊」，跆協駁斥此說。

吳宇泰和吳宇豐均有跆拳道國際裁判的專業證照，外語能力強，僅在出國期間，利用專業協助跆協業務，並非擔任職務，此事已由國體法發起人黃國昌、內政部和教育部三分確認無誤，完全沒有違法。

另外，英國移地訓練和世錦賽，吳兩平夫人和兒子的經濟艙機票都是自行購買，絕非坐頭等艙，且兩子協助公關、翻譯業務，表現優異，「家庭旅遊」一說為趙安華造謠。

日前跆協遭指控辦理大賽僅供泡麵給國外選手、教練和裁判，副秘書長楊凱提供照片佐證，期間伙食豐盛，還有披薩、烤雞和宵夜點心等豐盛食材，此說完全是誤傳。

最後吳兩平強調，近期風波是有心人士染指協會運作，覬覦背後利益，才會不斷抹黑、中傷跆協和理事長，這對台灣跆拳道發展是種傷害，希望藉由地檢署調查後，能還給跆協清白。

協會提供照片佐證，主辦大賽期間食材豐富。（跆協副秘書長楊凱提供）

協會提供照片佐證，主辦大賽期間食材豐富。（跆協副秘書長楊凱提供）

協會提供照片佐證，主辦大賽期間食材豐富。（跆協副秘書長楊凱提供）

協會提供照片佐證，主辦大賽期間食材豐富。（跆協副秘書長楊凱提供）

協會提供照片佐證，主辦大賽期間食材豐富。（跆協副秘書長楊凱提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法