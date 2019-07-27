中職明星賽火熱開打 今日賽事預告與轉播

彭政閔將擔任明星隊第四棒。（資料照）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場的賽事轉播，第一場是基襪大戰的第二場比賽，洋基能否走出昨天被血洗的陰影扳回一城呢？第二場是道奇對上國民的比賽，道奇將派出強投柳賢振對決桑契斯（Aaron Sanchez），柳賢振能否再度拿出好表現幫助球隊成功取勝呢?第三場是金鶯對決天使的比賽，喜歡大聯盟的球迷千萬別錯過轉播囉！

中職明天將迎來一年一度的明星賽，將首度由中職明星隊對上台灣隊，中職明星隊將派出潘威倫對決台灣隊的江辰晏，別錯過轉播囉！

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日職有兩場的比賽，第一場是阪神對上巨人的比賽，第二場是火腿對上西武的賽事，喜歡日職的朋友記得收看轉播囉!

瓊斯杯女籃將迎來第四天的賽事，第一場是台灣白對上日本，第二場是南韓對上菲律賓，第三場是紐西蘭對上台灣藍，別忘了為我國女籃好手加油打氣囉！

MLB

07:00 洋基@紅襪 FOX體育、FOX體育3台

07:00 道奇@國民 民視

10:00 金鶯@天使 FOX體育、FOX體育3台

中職

15:20 中華職棒明星賽

日職

13:00 阪神@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:00 火腿@西武 FOX體育

瓊斯杯女籃

14:00 台灣白:日本

16:00 南韓:菲律賓

18:00 紐西蘭: 台灣藍

轉播:Yahoo TV

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