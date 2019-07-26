中職》兄弟打線爆發擊垮富邦 蔡齊哲奪二軍首勝

中信二軍陳文杰在３局上擊出３分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍今天由中信兄弟二軍對上富邦二軍，今天中信兄弟靠著打線強勢串聯及四位投手群聯手僅失兩分的情況下，以13:2的比分輕取富邦拿下勝利。

打擊方面中信兄弟陳文杰4打數3安打，另外還有3分打點，江坤宇4打數1安打，同樣打下3分打點，許基宏5打數3安打，2分打點，捕手高宇杰5打數2安打，其中包括一支全壘打，林書逸6打數3安打，1分打點。

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中信二軍張志強在３局上回本壘攻下第７分。（記者黃志源攝）

富邦方面石翔宇、蔡友達、陳勤宗都是單場4支2的表現。

投手方面中信先發投手廖乙忠主投3.2局僅失1分非自責分，接任的彭識穎1.1局無失分，蔡齊哲3局無失分拿下二軍第一勝，最後一任投手洪宸宇則是主投1局丟1分。

中信二軍先發投手廖乙忠。（記者黃志源攝）

富邦方面陳品學投3局失7分有5分責失吞下第二敗，林煜清3局失1分，黃亦志1局失4分，林克謙1局無失分，羅嘉仁1局失1分。

富邦二軍先發投手陳品學。（記者黃志源攝）

中信二軍陳偉漢遭頭部觸身球擊中退場。（記者黃志源攝）

中信二軍陳偉漢遭頭部觸身球擊中退場。（記者黃志源攝）

中信二軍陳偉漢遭頭部觸身球擊中退場。（記者黃志源攝）

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