瓊斯盃》打了半場好球 台灣白隊不敵上屆冠軍紐西蘭

台灣白隊黃鈴娟。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕前役大勝台灣藍隊，今白隊迎戰去年冠軍紐西蘭，雖然雙方平均身高相差10公分，白隊小將展現拚勁，上半場打完僅以1分落後，但第3節防守崩盤，最終仍以78：97落敗。

面對平均身高約184公分的紐西蘭，白隊小將開局展現拚勁，黃鈴娟單節飆進2顆三分球，獨砍12分，聯手陳薇安，在首節打完僅小幅落後3分。次節輪到羅蘋挺身而出，一人獨拿7分，率隊在上半場打完，將差距縮小到1分差。

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台灣白隊黃鈴娟（左）帶球上籃，紐西蘭球員出手防阻。（記者王藝菘攝）

上半場火力凶猛的陳薇安，下半場開賽吞下第4犯，陷入犯規麻煩，但朱育勤、黃鈴娟輪流在外線開火，白隊一度取得領先，但第3節後半遭紐西蘭一口氣拉開到雙位數差距，最終無緣收下2連勝。

台灣白陳薇安（左）跳投。（記者王藝菘攝）

白隊主帥錢薇娟認為，球隊在進攻上能從紐西蘭手中拿下78分，整體表現算不錯，主要是第3節防守沒能做好，讓對手一口氣拉開。

連兩年率領白隊迎戰紐西蘭，錢薇娟談起這支冠軍隊伍，她說：「紐西蘭的身體抗衡真的很棒，連我們隊上身體對抗最好的羅蘋，跟她們對位都像是撞到一堵牆。」她表示，台灣球員該鍛鍊的不只是體能，身體的對抗也應該提升。

台灣白劉昕妤（右）帶球上籃，紐西蘭球員防阻不及。（記者王藝（記者王藝菘攝）

台灣白隊韓雅恩（左）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

台灣白隊總教練錢薇娟。（記者王藝菘攝）

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