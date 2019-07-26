跆協突然取消下週理、監事會 監事趙安華絕食抗議

全國跆拳道協會召開記者會澄清。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會第12屆監事趙安華近期緊咬跆協弊案，今跆協理事長吳兩平親自召開記者會澄清，雙方人馬還在體育署大樓前，爆發言語衝突。

吳兩平強調，「我是一個愛面子的人，若有違法，會下台負責。」

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跆協在召開記者會結束後的三個小時，突然發布公文，緊急取消下週一的理、監事會，並強調，「本會於去年所承辦的國際三大賽事，遭有心人抹黑，刻意栽贓。目前此案已經進入司法調查，為避免有心人之涉案人員假借理監事會，刺探及誤導司法，所以暫停本次會議。」

監事趙安華原本打算在下週的會議檢討監察報告，並提出罷免吳兩平案。得知會議取消後，他痛批，「跆協故意在記者會後才取消本次理、監事會，此舉是作賊心虛，不敢面對監事，我將從現在起，在內政部前面絕食抗議。」

某教練爆料，吳兩平同時還是全國學生跆拳道運動總會的會長，日期至108年2月26日就已到期，但吳兩平遲遲不召開監理事會議和會員大會，導致無法改選，且所有業務都停擺，其中每年必辦的全國中等學校跆拳錦標賽就因此取消。

此案件內政部已下達指示，要求全國學生跆拳道運動總會必須在九月之前完成改選，不然就將介入調查。

趙安華緊咬跆拳道協會弊案。（記者廖聿偉攝）

跆拳道協會會議延期公文。（教練提供）

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