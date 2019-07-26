U12世界盃》隊長黃天賜猛敲3打點！台灣首戰擊敗強敵古巴

U12台灣隊隊長黃天賜單場打進3分打點，帶領球隊拿下勝利。。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天在台南舉行的U12世界盃，台灣首戰遭遇強敵古巴，靠著4棒隊長黃天賜單場3分打點的發揮，終場以4：2擊敗古巴旗開得勝。

台灣隊在首局就有攻勢，葉弘仁選到保送上壘之後盜上二壘，陳楷升出局後，隊長黃天賜敲出右邊方向安打，打回台灣隊首分。

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第三局台灣攻勢再起，一出局後江宗駿靠著對手的失誤上壘，接著葉弘仁敲出右外野飛球出局，隨後江宗駿在對手捕逸後跑上三壘，陳楷升選到保送上壘，隨後盜上二壘，形成二、三壘有跑者的局面，此時隊長黃天賜再次發威，敲出中間方向安打帶有2分打點，台灣取得3：0領先。

台灣隊長黃天賜。（記者黃志源攝）

四局上古巴進行反攻拿下2分，追到1分差落後。五局下陳楷升敲出帶有打點的一壘安打，台灣以4：2領先。

台灣隊打者陳楷升。（記者黃志源攝）

六局上，台灣派出左投林丞宥上場關門，他投出乾淨俐落的三上三下，幫助台灣終場以4：2擊敗強敵古巴，拿下預賽首勝。

台灣隊後援投手林丞宥。（記者黃志源攝）

台灣隊後援投手林丞宥。（記者黃志源攝）

先發投手陳楷升今天主投5局被打5安失掉2分，送出4次三振，自己也打回1分打點，隊長黃天賜2打數2安打，打回3分打點。

台灣隊先發投手陳楷升。（記者黃志源攝）

滿場球迷。（記者黃志源攝）

滿場球迷。（記者黃志源攝）

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