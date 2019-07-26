日職》索拉提初登場敲致勝兩分砲 巨人不敵阪神苦吞三連敗（影音）

索拉提。（取自阪神虎粉絲團推特）

〔體育中心／綜合報導〕今天巨人派出菅野智之對上阪神的高橋遙人打頭陣，在東京巨蛋舉行巨人阪神系列戰的第一場比賽，阪神靠著今日初登板洋將索拉提（Yangervis Solarte）的致勝兩分砲，以4:2收下比賽的勝利。

菅野智之今天首局不穩的情況再次發生，面對前兩棒投出四壞球，接著阪神再靠著糸井嘉男的滾地球和大山悠輔的左外野犧牲打先馳得點。

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第二局菅野又出狀況，被後段棒次接連敲出兩支安打，並靠著捕手坂本誠志郎的雙殺打為阪神再下一城。

而巨人則是在第五局靠著隊長坂本勇人兩出局後的安打先追回一分，第六局靠著投手高橋遙人的控球問題，於滿壘時保送了代打阿部慎之助讓比分重回2：2。

七局上半，阪神攻勢再起，兩出局後，近本光司率先擊出安打上壘，新洋將索拉提面對投手田口麗斗敲出左外野大號兩分砲，這同時也是索拉提在日職所擊出的首安、首轟及首打點，讓阪神拿下4：2的領先。

索拉提擊出致勝兩分砲。（取自Livedoornews推特）

ソラーテ！！！阪神へようこそ！！！！！ pic.twitter.com/8nJdi7mngP

— 有希っこ （@YUKI_tigers0626） 2019年7月26日

投手方面，巨人先發投手菅野智之主投6局失2分無關勝敗，敗投則由挨轟的田口麗斗承擔。阪神先發投手高橋遙人主投5.2局失2分無關勝敗，第二任投手島本浩也收下勝投，藤川球兒收下本季首次救援成功。

巨人先發投手菅野智之。（取自讀賣巨人官方推特）

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