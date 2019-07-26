瓊斯盃》彭詩晴延長賽發威 台灣藍隊擊敗菲律賓開胡

台灣藍隊彭詩晴（右）原地跳投。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕吞下2連敗的台灣藍隊，今面對菲律賓雙方廝殺進延長賽，靠著彭詩晴在延長賽一人獨砍9分帶領下，最終以99：91順利開胡。

台灣藍隊今面對菲律賓，上半場打完僅以2分小幅領先，雙方一路拉鋸。決勝節倒數一分鐘，台灣藍隊仍以2分落後，潘姿吟上籃扳平，蔡佩真投進超前分，但剩下6秒時，菲律賓凱莉投進追平分，雙方戰成82：82平手進入延長賽。

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台灣藍隊蔡佩真（右）帶球上籃，菲律賓球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

延長賽台灣隊靠著罰球率先得分，加上彭詩晴一人在延長賽獨拿9分，率隊拉出一波17：9的攻勢，成功甩開菲隊的糾纏，最終以8分差獲勝。黃凡珊繳出全隊最高23分、6籃板，彭詩晴21分次之，蔡佩真17分、12籃板。

黃凡珊（左）繳出全隊最高23分、6籃板。（記者王藝菘攝）

吞下2連敗後，台灣藍隊此役驚險開胡，延長賽表現關鍵的彭詩晴認為，這一勝可以讓大家的壓力稍稍放下，也希望藉由比賽慢慢磨合，後面兩戰能找回節奏，她也透露，陣中學姐蔡佩真、黃凡珊不斷為大家打氣，成功帶來信心，「學姐們鼓勵我們要有榮譽心，要為了球衣胸前的字而戰。」

台灣藍隊黃湘婷。（記者王藝菘攝）

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