U12世界盃》「閃亮王冠」今晚亮起來！U12世界盃棒球錦標賽開幕

2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽今晚開幕，100架無人機精彩表演，變幻圖案。（台南市政府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019 第5屆U-12世界盃棒球錦標賽（V WBSC U-12 Baseball World Cup），以及第1屆U-12世界盃壘球錦標賽（I WBSC U-12 Softball World Cup），今（26）日在亞太國際棒球訓練中少棒球場、善化棒球場及歸仁棒球場等4座棒球場同步開打。

今天開幕典禮，在亞太國際棒球訓練中心舉行，中場休息時，主辦單位安排100架無人機精采表演，變化出Homerun字樣等不同隊形圖案，點亮台南的天空。

2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽今晚開幕，100架無人機精彩表演，變幻圖案。（台南市政府提供）



台南市長黃偉哲表示，經過許多日子的努力，U12世界盃棒球錦標賽終於在今天順利開幕，開幕只是一個過程，圓滿辦好所有的賽事才是目標，大家一定盡全力配合，期望讓所有選手能夠對這個球場以及對台南市留下正面而深刻的印象。

，宣傳大使「皮卡丘」上場秀很吸睛。（台南市政府提供）

2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽今晚開幕，台南市長黃偉哲邀請球迷們來台南為小將選手們加油。（台南市政府提供）

來自世界各地與台灣地主隊等12支棒球國家代表隊，以及4支壘球國家代表隊，即日起至8月4日賽程中競逐少棒最高榮耀。

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市政府特別安排16所國小擔任各國的親善接待學校，賽事期間到球場為代表隊加油之外，同時也規劃在休兵日（7月31日）展開豐富的文化參訪行程，讓來自世界各地的球隊看見台南的美。

南市體育處表示，本屆賽事，除了中華隊出賽場次、複賽及冠軍戰售票外，其餘賽事皆為免費入場，歡迎球迷們來台南為小將選手們加油。

100架無人機精彩表演，變幻圖案。（台南市政府提供）

今晚台南這裡最美最亮。2019 第5屆U-12世界盃棒球錦標賽在亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打。（台南市政府提供）

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