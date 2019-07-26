U12世界盃》台灣擊敗古巴旗開得勝 李國強讚賞全隊抗壓

台灣隊總教練李國強。（記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕亞太棒球村今盛大開幕，擠進7053名觀眾，U12台灣隊展現抗壓，以4：2險勝古巴，勇奪新球場首勝，總教練李國強滿意地說，本來擔心球員會緊張，後來大家相當冷靜，讚賞全隊穩定性佳。

亞太棒球村盛大開幕，現場擠進7053名觀眾。（記者黃志源攝）

台灣隊全場僅敲3安打，每支都價值連城，黃天賜扛下隊長責任，首局、3局下連2支適時安打，攻下3分。他表示，自己在場邊試著跟著投手動作模擬，先前也有看歷屆古巴投球，直球比例高，變化球多半不準，所以他都鎖定直球進攻。

請繼續往下閱讀...

台灣隊打者黃天賜。（記者黃志源攝）

先發投手陳楷升5局僅掉2分，他說第一次看這麼多觀眾幫他加油，雖然在4、5局面臨危機，教練團叫他放慢節奏，不要被古巴節奏牽著走，陳楷升展現抗壓，化解被逆轉的危機。對於如額解危，他簡潔俐落地說，「給他打，讓守備守下來！」

台灣隊先發投手陳楷升。（記者黃志源攝）

台灣隊前3屆都在冠軍賽輸美國，李國強參考先前教練團的意見，得到「抗壓不足」的結論，昨賽前原先還擔心滿場觀眾造成的壓力，後來球員們意外冷靜，被三振時還會互相提醒投手的性質，「這是小朋友很難做到的。」

台灣隊後勝古巴。（記者黃志源攝）

台灣隊勝。（記者黃志源攝）

古巴隊先發投手普列托。（記者黃志源攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法