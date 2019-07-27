MLB》終得離開紐約？傳雙城有意網羅「雷神」

辛德加德的交易傳聞持續延燒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕731交易大限在即，再度擔任賣家角色的大都會持續開放各隊報價，而除洋基隊外，目前傳出美聯中區龍頭雙城隊對於王牌「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）亦表達高度興趣，不過需要付出的代價不小，可能得必須放棄農場兩名大物。

根據《明星論壇報》報導，有意提升投手戰力的雙城隊，在先發與後援兩端都有需要補強的空間，先前曾傳出他們有意網羅教士終結者葉茲（Kirby Yates）、藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）以及吉爾斯（Ken Giles）等人。不過據了解，交易遲遲未有進展的原因，出自雙城不願意放棄農場的兩名大物新秀：2017年的選秀狀元路易斯（Royce Lewis）、以及2016年首輪第15順位選進的外野手柯里洛夫（Alex Kirilloff）。

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據了解大都會亦非常覬覦這兩名新秀，而雷神身上剩餘的兩年控制權也增加了談判的空間。本季來勢洶洶的雙城隊近況不佳，近期在主場的9場比賽只拿下3勝，與印地安人的勝差縮小至2場，從先前與洋基瘋狂打擊戰可以看出他們的攻擊端應沒有太大問題，需要擔心的是投手群，制服組勢必得在731大限前有一番作為。

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