世界盃》帥哥射手也不打！大咖快走光美國隊仍無意邀「甜瓜」

即使多名大咖球星相繼辭退世界盃，不過美國隊仍沒打算網羅過去在國際賽表現亮眼德「甜瓜」安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年參與籃球世界盃的美國夢幻隊又再少一人，新球季將轉戰鵜鶘的帥哥射手瑞迪克（JJ Redick）將退出本次的美國代表隊，不過今卻有媒體爆料，雖然多名大咖球星紛紛退出，但美國男籃卻無意邀請昔日曾在國際賽表現亮眼的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。

為備戰8月31日開打的世界盃，美國代表隊最初列出了一份20人的夢幻訓練營名單，眼看下月5號就在拉斯維加斯開訓，但在A.戴維斯（Anthony Davis）和哈登（James Harden）宣布不打後，多位明星球員也陸陸續續退出，稍早射手瑞迪克也傳出因得在NBA開訓前，與家人一同搬到紐奧良，恐怕也無緣參賽。

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新球季改披鵜鶘球衣的帥哥射手瑞迪克，因為得趁休季時間搬家，稍早確定也將退出美國隊。（資料照，法新社）

而截至現在已經有10名美國隊球員辭退世界盃，讓不少人想起了過去在國際賽表現都相當亮眼的前鋒「甜瓜」安東尼，邀請安東尼重回美國男籃的呼聲也越來越高，然而今天《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）卻在節目上爆料，儘管多名NBA球星都已經辭退世界盃，但美國代表隊似乎無意邀請「甜瓜」來助拳。

安東尼NBA生涯於金塊起步，曾是2003年黃金梯的成員之一，2011年被交易至尼克，曾在2014年於主場38分鐘狂飆62分，至今仍讓球迷津津樂道。而他過去曾四度代表美國男籃出征奧運，奪下3面金牌、1面銅牌，並繳出亮眼成績，得分（336）和籃板（125）都是美國隊史上第一。

「最近籃壇一直有人在討論是否讓安東尼加入美國世界盃代表隊，」查拉尼亞說道，「畢竟他不但是史上最好的奧運代表隊球員之一，也是NBA史上數一數二的得分好手，為什麼不把他召回美國男籃，給他一個證明自己的機會呢？但是從我得到的消息來看，美國代表隊似乎沒打算那麼做，他們不會考慮「甜瓜」這個選項。」

安東尼過去在國際賽表現相當亮眼，曾4度美國奧運夢幻隊，拿下3金1銅。（資料照，美聯社）

過去在場上叱咤風雲的安東尼，現在連想好好打一場球都難，前年轉戰雷霆表現不如預期，被送到火箭只打了10場就被火箭隊揮棄，送到公牛一場比賽沒打就遭裁員，從去年11月8日之後沒有再出賽，迄今仍乏人問津，目前仍在自由市場上等機會。

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