MLB》為什麼棒球這麼棒？名人堂球星的答案觸動人心

"Why is baseball cool?"



The Kid's response is worth a listen. pic.twitter.com/InpYVGC2xU — MLBDevelops （@MLBDevelops） 2019年7月25日

〔體育中心／綜合報導〕邁入第五屆的漢克阿倫棒球訓練營在佛羅里達展開，今年名人堂球星小葛瑞菲 （Ken Griffey Jr.） 也受邀加入指導行列，他除給予球技上的傳承，更發表了一段演講，而當被其中一位學員問起：「為什麼棒球這麼棒」時，小葛瑞菲一番真情回答，更讓許多人聽了之後為之動容。

漢克阿倫棒球訓練營今年邀請了130位來自全美各地的高中生，每天按照大聯盟春訓時的菜單操課，受邀擔任教練的小葛瑞菲表示，現在的年輕學子非常幸運，因為在從前的年代裡，是沒有這樣的資源的，「我們都會幫助你，所以你必須努力在這裡學到東西，然後以此為基礎、繼續求進步。」

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小葛瑞菲同時也開放小球員提問，其中不乏一些常見的問題，包括揮棒練習的頻率等等，而有一個問題讓這位名人堂球星眼睛一亮，有人問起：「為什麼棒球這麼棒？」

「為什麼棒球這麼棒？」小葛瑞菲回道，「這個問題非常簡單，因為它就是最棒的運動。無論你多麼高壯、多麼瘦小，在這裡你可以看到各種體型的人，但這裡（指指左胸）才是最重要的，這裡（心）決定了一切。」

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