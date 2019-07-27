NBA》加盟火箭將與哈登爭球權？ 魏少：一點都不擔心

魏斯布魯克不擔心與哈登的球權分配問題。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）被交易至火箭後與哈登（James Harden）再度聯手，兩大「大三元製造機」將合體，下一季表現備受關注，兩人如何分配球權也是矚目焦點，對此魏少相當有信心：「一點都不擔心。」

「我們（與哈登）是多年的朋友，從10歲就認識」魏斯布魯克說，「為了獲勝必須犧牲掉某部分，我們倆都能理解。」他也提到，他與哈登都有一個共同目標—拿下冠軍戒指，所以他並不擔心球權分配問題。

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2017夏季P.喬治（Paul George）被交易至雷霆，與魏斯布魯克、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）組成三巨頭，不過三人花了不少時間磨合，季後賽止步首輪。今年少了安東尼後，魏斯布魯克與P.喬治默契提升，球權重新調整後也得到成效，不過仍在第一輪以1：4敗給拓荒者。

為雷霆效力11年的魏斯布魯克也坦言遭交易後心情複雜，「這很艱難」魏少說，「我在奧克拉荷馬成長，從我18歲來到這，球迷及球隊從來沒有對我做錯任何事。」

魏斯布魯克與哈登過去在球隊都擔任處理、發動攻勢要角，並且全方位表現都相當亮眼，多項數據皆傲視聯盟，同時兩人也經常是MVP熱門人選，因此魏少先前並不受火箭球迷歡迎，他也笑說：「我是個好人，當我走上球場，我不在意是以什麼面貌，我要比賽、我要贏。」

火箭總管莫瑞（Daryl Morey）（右）與魏少一同出席記者會。（美聯社）

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