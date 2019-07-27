游泳》不甩國際泳聯「孫楊條款」 巴西名將場上照樣無視他

孫楊昨在800公尺接力賽預賽又碰壁，原想跟巴西選手握手，卻直接被對方無視。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行，中國名將孫楊因曾陷「禁藥疑雲」，遭澳、英兩位選手拒絕合影引發軒然大波，國際游泳總會日前雖祭出罰則，不過韓聯社卻爆料，孫楊昨在200公尺接力賽預賽又碰壁，原想跟巴西選手握手，卻直接被對方無視。

儘管所有個人參賽項目都已經畫下句點，不過拿下男子400及200公尺自由式金牌的孫楊仍是各家媒體注目的焦點，前兩次在頒獎台上先後被澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）和英國22歲選手斯科特（Duncan Scott）拒絕同台合影的孫楊，但《韓聯社》爆料，昨天孫楊想跟巴西名將握手卻又遭拒，不過這次不是在頒獎台而是在比賽的泳池裡。

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根據《韓聯社》描述，這尷尬的一幕發生在4X200公尺自由式接力賽預賽，在游完自己的200公尺後，當時還在水中的孫楊主動向坐在池邊的巴西選手德路卡（Joao de Lucca）伸出手示好，不過德路卡只是一臉詫異盯著他看，不死心的孫楊接著直接將手放在德路卡的大腿上，沒想到兩人短暫眼神交流後，德路卡直接起身轉頭就走，孫楊只能尷尬將手收回。

當時還在水中的孫楊主動向坐在池邊的巴西選手德路卡伸手示好，不過德路卡只一臉詫異地看著他。（美聯社）

不死心的孫楊將手放在對方大腿上，卻仍遭德路卡無視。（美聯社）

德路卡最後直接起身扭頭就走，留下一臉尷尬的孫楊。（美聯社）

孫楊在23日200公尺自由式決賽摘金，拿下銅牌的英國選手斯科特賽後卻仿效澳洲泳將霍爾頓拒絕上頒獎台和孫楊合影，讓孫楊當場失態飆罵，隨後國際泳總也訂出規範，表示參賽選手在比賽過程中，應嚴格避免對官員、其他參賽者、觀眾等，有任何冒犯或不當行為，不過昨孫楊卻又第三度碰壁，抵制運動仍在繼續延燒。

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