足球》邁阿密國際隊史首2簽 貝克漢招攬阿根廷好手

貝克漢完成邁阿密隊史首筆兩簽約。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕貝克漢於2013年正式卸下球員身分後，積極轉型發展副業，他與合夥人共同創立的球隊邁阿密國際俱樂部於2014年成立，2018年成為MLS（美國職業足球大聯盟）的擴編球隊，因此邁阿密國際將於2020年賽季正式上線MLS聯盟。

貝克漢的球隊隊史頭兩筆簽約皆為來自阿甲（阿根廷甲級足球聯賽）的球員，其中一位是現年19歲，效力於拉普拉達學生隊的阿根廷中場球員佩萊格里尼（Matias Pellegrini），另一位是19歲且效力班菲爾德俱樂部的阿根廷前鋒卡朗薩（Julián Carranza）。

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「找到這兩位令人感到興奮的、年輕的攻擊型球員對我們來說很重要，我們相信他們是有潛力能在這聯盟有所發揮，並成為優秀的球員。」邁阿密國際的體育總監保羅（Paul McDonough）於球隊官網上表示：「我們會持續壯大我們的隊伍，並且繼續補進適合我們球隊的球員。雖然我們球隊將以年輕球員為主，但我們也清楚老將的重要性，因此我們也會從海外或是聯盟中其他球隊找來經驗豐富的老將，去輔助陣中年輕有潛力的球員。」

佩萊格里尼和卡朗薩將以租借的形式回到原球隊效力，直到2020年MLS賽季開始前再回到邁阿密。「佩萊格里尼和卡朗薩向我們展示他們想效力邁阿密國際的決心。」保羅補充道：「佩萊格里尼可以踢中路也可以踢邊中場，他擁有極佳的體力去覆蓋大面積的跑動範圍，而卡朗薩是位高效率的前鋒，在禁區內的表現及得分能力都非常好。」

19歲的阿根廷前鋒卡朗薩（圖右）。（法新社）

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