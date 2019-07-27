國際冠軍盃》哥斯塔單場「大四喜」又吞紅 馬競血洗皇馬一波！

哥斯塔單場獨進4球，但也吞下1張紅牌離場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬德里競技前鋒哥斯塔（Diego Costa）於季前熱身賽性質的國際冠軍盃，面對同城世仇皇家馬德里開啟「無雙模式」，個人獨進4球的表現，以及19歲葡萄牙超新星菲力克斯（João Félix）貢獻1球2助攻的超優質表現下，最終馬競以7：3血洗皇馬。

上半場馬競就以誇張的5：0比數遙遙領先皇馬，分別是哥斯塔於比賽第1、28和45分鐘的進球，進球效率相當瘋狂，半場即完成「帽子戲法」，另外以1.26億歐元轉隊費新加盟的菲力克斯和柯里亞（Ángel Correa）各於比賽第8和第19分鐘取得進球，皇馬上半場就被馬競踢到潰不成軍。

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菲力克斯（圖右）本場表現相當優異，貢獻1球2助攻。（法新社）

下半場剛開賽6分鐘不到，哥斯塔再次接獲菲力克斯妙傳，輕鬆挑射過皇馬門將納瓦斯（Keylor Navas）破門，馬競取得全場最大6分領先，甚至比賽第70分鐘維托洛（Vitolo）攻進球隊全場的第7球，馬競在這場馬德里德比大戰中上演進球秀。

皇馬下半場進攻稍稍回溫，靠著比賽第59分鐘納喬（Nacho）的進球、第85分鐘本澤馬（Karim Benzema）的12碼罰球，以及第89分鐘赫南德茲（Javi Hernández）的門前補射追回3球，只可惜杯水車薪，最終皇馬還是以3：7慘敗給死對頭馬競。

值得一提的是，全場轟下4球的哥斯塔於比賽第65分鐘和皇馬右後衛，也是他在西班牙國家隊的隊友卡發哈爾（Dani Carvajal）發生嚴重的肢體衝突，一度引起兩隊板凳清空以及兩邊教練團與球員間的衝突，因此引起事端的兩人各吞下1張紅牌提前離場。

皇馬慘敗給馬競，球員神情相當無奈。（美聯社）

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